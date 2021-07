L'Irlande refuse toujours la taxe sur les multinationales

Les négociations s'annoncent tendues. L'Irlande a martelé jeudi 15 juillet son opposition ferme au projet de taxation mondiale des multinationales, refusant de signer le texte validé par le G20 et 132 pays de l'OCDE.

Le pays, qui prospère grâce au taux avantageux de 12,5% d'impôt sur les sociétés, "ne va pas soutenir les projets tels qu'ils sont", a signifié le ministre des Finances Paschal Donohoe, interrogé par la chaîne irlandaise RTE.

Un élément "clé" de la politique économique irlandaise

"Ce qui est sur la table pour le montant est un accord auquel l'Irlande ne peut pas prendre part", rappelant que le taux à 12,5% "est un élément clé de notre politique économique depuis des décennies". Si le pays devait monter son taux, cela créerait des "problèmes" pour les entreprises qui ont investi en Irlande, dont de nombreuses multinationales, ajoute-t-il.

Le G20 prévoit d'instaurer un impôt mondial d'au moins 15% sur les profits des plus grandes firmes internationales et de répartir plus équitablement les droits à taxer ces entreprises. Les détails de cette réforme doivent être encore négociés jusqu'en octobre dans le cadre de l'OCDE pour une mise en oeuvre à partir de 2023.