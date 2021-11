Facebook : le Parlement européen auditionne la lanceuse d'alerte Frances Haugen

L'ancienne employée de Facebook et lanceuse d'alerte, Frances Haugen, était auditionnée par le Parlement européen, à Bruxelles (Belgique), lundi 8 novembre.

Depuis plusieurs semaines, la lanceuse d'alerte Frances Haugen attaque frontalement Facebook. L'ancienne employée de l'entreprise était devant les eurodéputés du Parlement européen, lundi 8 novembre, à Bruxelles (Belgique). "Facebook choisit chaque jour le profit plutôt que la sécurité. Ce réseau a joué de sa capacité à masquer son comportement réel en laissant notre sécurité se dégrader à un niveau inacceptable", a-t-elle témoigné. Les députés européens veulent accélérer le projet de régulation numérique.

Audition au Sénat français à venir

"Cette loi doit être forte, et son application ferme, sinon, nous perdrons cette occasion unique de faire s'aligner l'avenir de la technologie avec celui de la démocratie", a poursuivi Frances Haugen, qui a déjà été auditionnée par le Congrès américain, début octobre. Elle accuse Facebook de répandre la haine en ligne, la désinformation et de prioriser les contenus qui font le plus de clics. L'entreprise dément ses allégations. Frances Haugen est attendue en France, mercredi 10 novembre, pour son audition au Sénat.