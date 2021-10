Facebook fait part de nouvelles difficultés d'accès à ses services, quelques jours après une panne géante

De nouvelles difficultés, quelques jours après une panne massive. Des utilisateurs des applications Instagram et dans une moindre mesure WhatsApp et Facebook Messenger ne pouvaient pas accéder à ces services, vendredi 8 octobre aux alentours de 19h50 GMT (21h50 heure française), selon les rapports signalés au site spécialisé Downdetector. Ces perturbations ont été confirmées par Facebook.

"Nous sommes conscients que certaines personnes et entreprises ont des difficultés à accéder aux produits Facebook. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient", a indiqué un porte-parole de l'entreprise dans un message à l'AFP. Le réseau social a également publié ce message sur Twitter.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.