Instagram va tester les "j'aime" masqués pour diminuer la pression sociale sur certains utilisateurs américains

A partir de la semaine prochaine, Instagram va masquer, pour une petite partie de ses utilisateurs américains, le nombre de "j'aime" recueillis par les contenus postés, a fait savoir son patron, vendredi 8 novembre. L'objectif annoncé : diminuer la pression sociale sur le réseau.

Les utilisateurs concernés ne pourront plus voir combien de "j'aime" reçoivent les posts des autres. Ils pourront toujours voir le nombre de "likes" sur leurs propres posts mais en cliquant sur une page différente. Le réseau, propriété de Facebook, a précisé que les outils de mesure des entreprises utilisant la plateforme pour promouvoir leurs produits ne seraient pas affectés.

Heads up! We've been testing making likes private on Instagram in a number of countries this year. We're expanding those tests to include a small portion of people in the US next week. Looking forward to the feedback!