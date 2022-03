TikTok : une coalition d'Etats américain lance une enquête sur les effets du réseau social sur la santé mentale des enfants

Les autorités américaines reprochent au réseau social, une filiale du groupe chinois ByteDance, d'inciter les enfants à y passer toujours plus de temps.

Les plus jeunes l'adorent, mais il pourrait leur causer du tort. Accusé de nuire à la santé mentale des enfants, le réseau social chinois TikTok fait l'objet d'une enquête sur ses algorithmes et ses méthodes de marketing auprès des jeunes. Une procédure a été lancée par huit Etats américains, dont la Californie et la Floride, a annoncé la coalition mercredi 2 mars.

"Nos enfants grandissent à l'ère des réseaux sociaux et beaucoup ressentent le besoin de se mesurer à ces versions filtrées de la réalité qu'ils voient sur leur écran", a déclaré Rob Bonta, le procureur général californien dans un communiqué. "Nous savons que cela a des effets dévastateurs sur la santé mentale et le bien-être des enfants. Mais nous ne savons pas ce que les entreprises elles-mêmes savaient et depuis quand", a-t-il ajouté.

Instagram toujours dans le viseur de la justice américaine

Les autorités reprochent à TikTok, une filiale du groupe chinois ByteDance, d'inciter les enfants à y passer toujours plus de temps. Aux Etats-Unis, TikTok est accessible aux moins de 13 ans tant qu'ils utilisent une version qui leur est dédiée.

Cette investigation fait suite à celle menée par de nombreux procureurs généraux sur Meta, la maison-mère de Facebook, à qui ils reprochent de promouvoir Instagram auprès des plus jeunes et d'avoir ignoré des rapports internes sur les souffrances que peut susciter l'application de photos, d'après des documents révélés à l'automne par la lanceuse d'alerte Frances Haugen.