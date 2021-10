Désintox. Non, les Français ne travaillent pas moins que leurs voisins européens

La France « est un pays qui travaille moins que les autres », a déclaré Emmanuel Macron, mardi 12 septembre. Le lendemain, le porte-parole du gouvernement s'est fait plus précis : il manquait l'année dernière près de 300 heures de travail par français et par an si l’on compare avec la moyenne des pays de l'OCDE.

Qu'en est-il vraiment ? La durée annuelle effective de travail de l’ensemble des actifs (salariés et non-salariés), et tous temps de travail confondus, a été, en France, de 1402 heures en 2020. Soit effectivement 280 heures de moins par rapport à la moyenne de l’OCDE. Travaille-t-on pour autant moins que les autres, comme l’affirme Emmanuel Macron ?

D'abord, la France, selon cet indicateur, se trouve être devant six autres pays, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni. Mais la principale difficulté de cet indicateur, de l'aveu même de l'OCDE, est qu'il interdit toute comparaison. « À cause de la disparité des sources et des méthodes de calcul, (ces données) ne permettent pas de comparer les volumes moyens d’heures travaillées d’une année donnée », explique l'organisation de coopération économique.

La source la plus fiable est en fait issue des enquêtes réalisées dans chaque pays sur des échantillons de la population active, centralisées ensuite par Eurostat, l'agence européenne des statistiques. Mais avec un autre problème cette fois-ci : la disparité des questionnaires entre les États. Une réforme d'harmonisation a été lancée, dont les résultats ne sont pas attendus avant l'année prochaine. Rendez-vous, donc, dans plusieurs mois, avant de pouvoir disposer de données réellement comparables.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur Twitter : https://twitter.com/artedesintox

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/