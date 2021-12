Covid-19 : pourquoi les thèses complotistes séduisent-elles ?

Le journaliste du Monde et auteur de "Dans la tête des complotistes", aux éditions Allary, William Audureau, est l’invité du 23h de franceinfo, jeudi 16 décembre. Ce dernier évoque notamment les thèses alimentées par la pandémie.

Le complotisme n’est pas né avec la crise du Covid-19, mais celle-ci a fait émerger de nouvelles thèses. William Audureau, journaliste au Monde et auteur de Dans la tête des complotistes, aux éditions Allary était l’invité du 23h. Il évoque "l’adhésion à des discours un petit peu rebelles, ces personnes se vivent beaucoup comme étant dans une opposition héroïque à un discours dominant. On est dans une contradiction presque première. On est parfois très content d’avoir quelque chose à opposer à la parole officielle, peu importe la théorie qu’on va mettre en avant."

"Trouver des points d’accord"

Le journaliste évoque des familles brisées à cause du complotisme, et suggère une approche. "Il y a une erreur qu’on fait tous, c’est de parfois vouloir aller au clash avec une personne qui tient des propos qui nous paraissent dénués de sens. C’est rarement constructif. Il faut en général essayer de reconstruire un pont. Il faut de la patience. Aller trouver par exemple des points d’accord dans la gestion de la pandémie."