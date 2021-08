Chine : des agriculteurs jouent les influenceurs pour booster leurs ventes

Le phénomène des influenceurs ne se limite pas à l’univers de la mode et de la beauté. En Chine, les produits vantés sont plutôt des fruits et des légumes, et les stars sont des agriculteurs qui se mettent en scène en plein milieu de leurs champs.

En Chine, à Ganzhou, des agriculteurs sont devenus de véritables stars du Net. Dans les campagnes chinoises, on laboure, on récolte, mais on fait aussi la promotion de ses produits sur les réseaux sociaux. La technologie s’est invitée dans le quotidien de l’un des plus vieux métiers du monde. Belle des champs, de son vrai nom Huang Jingli, est l’étoile montante d’Internet, à seulement 20 ans. "Regardez, ce sont des oranges vertes de chez nous. Je vais les couper pour vous montrer. Elles sont pleines de goût, bien sucrées", déclare-t-elle devant son smartphone, en joignant le geste à la parole.

Jusqu’à 15 tonnes de produits vendus en un live

Huang Jingli s’appuie sur une équipe de trois personnes pour créer et diffuser ses vidéos de promotion. Les consommateurs de l’autre côté de l’écran n’ont plus qu’à passer leur commande en un clic. "Toutes ces plateformes comme TikTok sont devenues tendance avec le confinement, donc je me suis dit que j’allais essayer. On peut vendre jusqu’à 3000 cagettes d’un seul coup, 15 tonnes en un seul live", explique-t-elle. Le secteur des ventes en ligne de produits agricoles a littéralement explosé en Chine, et tout le monde est gagnant, consommateurs comme agriculteurs.