Australie : les réseaux sociaux sont interdits aux jeunes de moins de 16 ans

L'Australie a adopté une loi, jeudi 28 novembre, pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Actuellement, la limite d'âge de 13 ans est déjà contournée.

En Australie, les réseaux sociaux vont être formellement interdits à tous les jeunes de moins de 16 ans, une première mondiale. La loi entrera en application d'ici à 2025. Des collégiens utilisent tous les jours les réseaux sociaux et regrettent que leurs comptes soient bientôt supprimés. Pourtant, près d'un jeune Australien sur deux dit avoir déjà vécu une mauvaise expérience sur les réseaux sociaux.

Mieux protéger les adolescents

À seulement 13 ans, une Australienne a développé des troubles alimentaires, à cause de contenus en ligne faisant la promotion de la perte de poids. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. "On vous propose de plus en plus de contenus similaires, ça ne s'arrête jamais", explique-t-elle. Âgée de 19 ans, elle considère que la nouvelle loi protégera mieux les adolescents. En Australie, comme en France, il faut avoir au minimum 13 ans pour s'inscrire sur la plupart des plateformes. Mais cette limite d'âge peut être contournée.

