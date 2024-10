Allemagne : Laurent Schwartz, le “mini Picasso” Temps de lecture : 1min - vidéo : 1min Allemagne : Laurent Schwartz, le “mini Picasso” Allemagne : Laurent Schwartz, le “mini Picasso” (France 2) Article rédigé par France 2 - M. Aoustin-Changeon, V. Labenne France Télévisions JT de 8h France 2

Des milliers et des milliers de personnes suivent le compte Instagram de Laurent Schwartz, trois ans, un petit génie de la peinture. Le petit Allemand est déjà comparé aux plus grands et les galeries d’art commencent même à s’intéresser à lui.

Dépassé en taille par la toile, mais déjà grand par le talent. À seulement trois ans, Laurent Schwartz a tout d’un petit Kandinsky. Le bambin allemand a déjà réalisé des dizaines d'œuvres dans l’atelier que ses parents ont installé dans leur maison de Neubeuern (Allemagne). Plus de 10 000 followers en quatre semaines Il y a un an, sa mère partage sur Instagram les premières créations de son fils. Le succès est immédiat. “En seulement quatre semaines, nous avions plus de 10 000 followers, les premières demandes de galeries, les premières commandes”, explique Lisa Schwartz. Et les ventes ne se sont jamais arrêtées.