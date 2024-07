Reportage "Ils annulent les vols l'un après l'autre" : la galère des passagers à l'aéroport d'Orly à cause de la panne informatique mondiale

Les ordinateurs sont en panne et les avions restent cloués au sol à New Delhi, à Sydney, à Hong Kong, à Amsterdam. Partout sur la planète, une cohue apparaît dans les aéroports après cette panne informatique, qui a donc touché la plupart des systèmes informatiques du monde, y compris en France, avec des conséquences notamment à l'aéroport d'Orly, près de Paris.

Dans le terminal 3 de l'aéroport, les agents de Transavia, veste verte sur le dos, renseignent un par un les voyageurs qui attendent d'être fixés. Vols annulés, retardés ou maintenus, les informations tombent au compte-gouttes. C'est un peu la cohue et difficile de s'informer via les panneaux d'affichage classique on peut lire ce message : "En raison d'une panne informatique, nous ne sommes pas en mesure d'afficher les informations voyageurs."

"Ça nous fait des frais immenses"

Une quarantaine de vols ont déjà été annulés en partance pour Tanger, Stockholm ou encore Lisbonne. Ce qui ne rassure pas les voyageurs toujours sans information. "Depuis le début d'après-midi, ils annulent les vols l'un après l'autre, raconte Dominique, 48 ans. Au début, c'était les longs courriers, puis là on voit que même pour Montpellier. Dans l'autre sens ça a été annulé, on s'attend à ce que le nôtre aussi."

Selon la compagnie, 7 000 personnes ont eu leur vol annulé. D'autres aéroports en France sont aussi touchés : Brest, Nantes ou encore Toulon. La compagnie Transavia recommande de consulter sur son site la liste des vols annulés. Elle est mise à jour en temps réel. Beaucoup de voyageurs ont été pris de court. Ils ont appris l'annulation de leur vol dix minutes avant le départ.

Frédérique devait partir en Espagne pour un week-end avec ses amies. Elle ne sait pas trop comment se retourner : "On est en train de regarder pour d'autres destinations carrément. Pour aujourd'hui, je pense que c'est mort. On allait rentrer lundi soir et là, si on part demain ça va juste faire un petit saut très bref. Là on regarde pour aller à Barcelone. On avait tout réservé avec les hôtels, on a même loué une voiture, donc là, ça nous fait des frais immenses."

Les agents doivent tout faire à la main

Transavia assure que tous les voyageurs dont le vol a été annulé seront remboursés. Pour le moment, l’application est toujours inaccessible. Avec la panne, tout prend plus de temps et y compris s’enregistrer avant l’embarquement. Les agents doivent tout faire à la main. Les bornes automatiques ne fonctionnent pas. Il y a ce fameux écran bleu de Windows qui apparraît, symbole de la panne. "Je fais la queue depuis 1h30, indique Karim dont le vol est prévu dans 20 minutes. Je devais normalement être déjà enregistré, ce n'est pas le cas. Ils le font à la main et ils appellent au fur et à mesure les départs qui sont dans 30 minutes."

La compagnie Transavia indique avoir encore très peu de visibilité sur la suite. Il n'y a pas de retour à la normale de prévu dans les prochaines heures.