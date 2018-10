Paul Allen, co-fondateur de Microsoft, est mort

Paul Allen, dont la fortune dépassait les 20 milliards de dollars au moment de sa mort, s'était fâché avec Bill Gates et claqué la porte de Microsoft en 1983.

Une des figures tutélaires de l'informatique est morte. L'Américain Paul Allen, qui a cofondé avec Bill Gates le géant Microsoft, est mort à 65 ans lundi 15 octobre des suites d'un cancer, a annoncé sa famille. Pour Bill Gates, sans son ami d'enfance, connu sur les bancs de l'école, "l'informatique personnelle n'aurait jamais existé".

Une scission avec Bill Gates au début des années 1980

Les deux hommes avaient fondé le géant de l'informatique en 1975 après qu'un test a prouvé la valeur de leur programme Basic , et Paul Allen affirme dans son autobiographie qu'il avait toujours escompté qu'ils se partageraient la société à 50/50. "Mais Bill avait une autre idée", se réservant 60% parce qu'il aurait accompli une plus grande partie du travail de programmation, explique Paul Allen. En 1977, ils signent un accord : 64% du groupe pour Gates, 36% pour Allen.

Mais en 1982, il surprend une conversation entre Bill Gates et Steve Ballmer, un autre dirigeant du groupe, discutant "de la façon dont ils pourraient diluer mes parts dans Microsoft en s'accordant des options, à eux-mêmes et à d'autres actionnaires", selon la version de Paul Allen. En dépit d'une lettre d'excuses de six pages de Bill Gates, il décide de quitter Microsoft.

Problème : Bill Gates veut lui racheter ses parts à 5 dollars l'action mais Paul Allen en demande 10. Faute d'accord, Paul Allen quitte le groupe avec ses actions sous le bras. Bien lui a en pris : vers 2000, il a revendu ses actions et est devenu richissime.

Un ardent philanthrope passionné par l'espace

Trois ans plus tard après avoir quitté Microsoft, il fonde Vulcan, qui gère ses diverses activités. Il est un ardent philanthrope et en 2010, il promet de léguer 50% de sa fortune aux oeuvres caritatives, dans le sillage d'un appel formé par un autre philanthrope célèbre, Bill Gates.

Comme d'autres grands patrons milliardaires (Jeff Bezos, Elon Musk...), Paul Allen était également féru de conquête spatiale. Il a fondé Stratolaunch, qui a construit l'avion le plus grand du monde, actuellement en train d'être testé dans le désert californien (ouest) avant un premier vol d'essai prévu pour 2019.

"La vie de Paul était diverse et vécue avec enthousiasme. Cela se reflétait dans ses innombrables centres d'intérêt : la technologie, la musique, les arts, les bio-sciences ou l'intelligence artificielle", entre autres, a résumé Bill Hilf, désormais à la tête de Vulcan.