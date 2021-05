États-Unis : Melinda et Bill Gates mettent fin à leur mariage, mais pas à leur collaboration

Après 27 ans de mariage, Melinda et Bill Gates ont annoncé leur divorce, lundi 3 mai. Tous deux continueront à coprésider la fondation qu’ils ont créée pour lutter contre la pauvreté et les maladies.

L’un des couples les plus influents de la planète n’est plus. Lundi 3 mai, Melinda et Bill Gates ont annoncé leur séparation sur Twitter, après 27 ans de mariage. Tous deux ont déclaré ne plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple. Un coup de tonnerre pour beaucoup d’Américains, comme en témoigne un chauffeur de taxi à Washington D.C. : "Je suis surpris parce que je pensais que leur couple se portait bien, vu la façon dont ils travaillaient, à deux, pour aider notre pays."



Une fondation puissante

Ce n’est pas pour autant la fin du duo. Le milliardaire, cofondateur de Microsoft, a annoncé qu’il continuerait à travailler avec son ex-femme. Bill Gates, quatrième homme le plus riche du monde, et sa femme luttent activement contre la pauvreté et les maladies au sein de leur fondation philanthropique, l’une des plus puissantes qui existent. Une fin de mariage qui n’est donc pas une fin de contrat.