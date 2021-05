États-Unis : Bill et Melinda Gates ont annoncé leur séparation

C'est la fin de l'un des couples les plus influents au monde. Après 27 ans de mariage et trois enfants, Bill et Melinda Gates ont annoncé leur séparation lundi 3 mai dans un communiqué commun publié sur Twitter. "Après mûre réflexion et de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage", ont-ils notamment écrit.



Leur fondation est la plus grande organisation caritative de la planète

Cette annonce est un coup de tonnerre. Le sort de la fondation du co-fondateur de Microsoft et de son épouse est en jeu : il s'agit de la plus grande organisation caritative de la planète. En 20 ans, elle a dépensé 53 milliards de dollars pour lutter contre la pauvreté et les maladies. Leur fondation a aussi financé, cette dernière année, la recherche sur les vaccins contre le Covid-19. Lundi, Bill et Melinda Gates ont tenu à rassurer sur la pérennité de leur engagement commun : "Nous continuerons à travailler ensemble au sein de notre fondation". Toutefois, rien n'a filtré sur l'arrangement financier du divorce de la quatrième fortune mondiale, évaluée à 102 milliards d'euros.