La moitié du trafic internet français provient des Gafam et de Netflix, selon un rapport de l'Arcep, le régulateur du numérique

Le géant américain du streaming vidéo Netflix a été à l'origine de plus de 15% du trafic internet français en 2023, a révélé l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) jeudi 4 juillet, notant que plus de la moitié du trafic provient de cinq géants du numérique. Dans son rapport sur l'état de l'internet en France, l'Arcep précise que 53% du trafic "provient de Netflix, Akamai, Facebook, Google et Amazon", poussé par la consommation de films et séries en streaming, la télévision en rattrapage et les réseaux sociaux.

Direction le rapport annuel, édition 2024 : https://t.co/LzgT2mHltH pic.twitter.com/6Klk8bXyfI — Arcep (@Arcep) July 4, 2024

Si Netflix reste l'acteur avec la part la plus élevée (15,3%), celle-ci recule par rapport à fin 2022, où elle avoisinait les 20%. L'opérateur de serveurs Akamai, utilisé par de nombreux sites web et des plateformes comme Disney+, représente désormais 12,3% du total, en hausse de 3% par rapport à l'an dernier, une augmentation "assez forte" qui s'explique "par la croissance de la demande de contenus vidéo", selon l'Arcep. Google (9,8%), Amazon (8,5% en y incluant sa plateforme de vidéo en direct Twitch) et Meta (6,8%) complètent ce top 5, tous les trois en légère baisse sur un an.

Le rapport note également la montée en puissance de l'intelligence artificielle générative, "nouvelle porte d'entrée de l'internet". Il explique que les internautes se tournent davantage vers ces modèles, comme ChatGPT de l'Américain d'OpenAI, pour accéder à du contenu, soulevant des questions sur le principe d'un internet neutre et "la liberté de choix des citoyens vis-à-vis des algorithmes d'IA."