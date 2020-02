L'inventeur du "copier-coller" est mort, l'inventeur du "copier-coller" est mort

Ctrl + C, ctrl + V. C'est la commande informatique préférée des auteurs de plagiat, des flemmards, des étudiants en général et de quiconque ne souhaite pas perdre de temps sur son clavier : le copier-coller a perdu son papa. L'Américain Lawrence "Larry" Tesler, également inventeur du "rechercher et remplacer", est mort à l'âge de 74 ans, a annoncé l'entreprise Xerox dans un message posté mercredi 19 février sur Twitter.

Né à New York en 1945, il avait fait une partie de sa carrière chez le fabricant d'imprimantes américain. "Votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires. Larry s'est éteint lundi, veuillez vous joindre à nous pour honorer sa mémoire", a écrit le compte de l'entreprise.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon