L'intelligence artificielle va-t-elle détruire des emplois ou en créer de nouveaux ? Les deux, selon Rodolphe Gelin, expert en robotique, invité du Talk de franceinfo jeudi 21 novembre.

"Vous serez pas remplacé par l'intelligence artificielle, vous serez remplacés par quelqu'un qui utilise l'IA pour faire votre boulot !", prédit Rodolphe Gelin, expert en robotique et en intelligence artificielle. Pour l'auteur de l’ouvrage Doc’en Poche de La Documentation française L'intelligence artificielle avec ou contre nous ?, invité dans le Talk de franceinfo sur Twitch jeudi 21 novembre, l'IA modifie le marché du travail en automatisant les tâches répétitives, mais les emplois créatifs et humains vont demeurer essentiels.

"N'ayez pas peur, saisissez-vous de cette opportunité !"

"Je pense que de plus en plus de gens comprennent que l'IA est de leur côté : l'IA est là pour les aider à leur faire faire leur travail mieux, plus vite, à se débarrasser des tâches répétitives, poursuit Rodolphe Gelin. Il y aura certainement des gens qui perdront leur boulot, mais je pense que pour de nombreux mêtiers, cela facilitera leur activité, quelle qu'elle soit. Donc n'ayez pas peur : saisissez vous de cette opportunité qui est de plus en plus facile justement avec l'IA générative."

