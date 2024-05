Traduction en direct, création d'images, aide à la recherche... Microsoft va intégrer l'intelligence artificielle générative directement dans ses ordinateurs

Microsoft a présenté, lundi 21 mai, des ordinateurs intégrant directement des outils d'intelligence artificielle (IA) générative dans son système d'exploitation Windows. Les "Copilot Plus PC" sont "les PC sous Windows les plus rapides et les plus intelligents jamais fabriqués", a vanté Yusuf Mehdi, vice-président du géant informatique. "Ces améliorations vont fournir la meilleure raison depuis longtemps de changer d'ordinateur", a-t-il avancé, ajoutant que ces modèles sont "58% plus rapides que les MacBook Air les plus avancés".

Les nouveaux outils, comme la traduction en direct, la génération d'images ou les questions à l'assistant Copilot, seront disponibles sans abonnement, sans ouvrir d'applications distinctes. Grâce à la fonction Recall, un utilisateur pourra remonter dans le temps sur son PC, voir toutes les fenêtres qu'il a ouvertes ou demander à l'IA Copilot Plus de lui retrouver une présentation qui avait telle image dedans. L'outil Cocreator permettra de créer des images en dessinant et en donnant des indications écrites ("prompts").

Des annonces d'Apple attendues en juin

Grâce aux "NPU", les puces spécialisées pour les tâches d'IA, les échanges avec les modèles auront lieu directement sur l'ordinateur, au lieu d'envoyer des données dans un serveur "cloud" et d'attendre une réponse en retour. Des entreprises comme Lenovo, Dell, Acer et HP ont récemment sorti des PC avec des "NPU" et vont désormais intégrer l'IA Copilot Plus, espérant ainsi relancer l'intérêt du public pour les ordinateurs.

L'intégration de l'IA à la gamme Surface de Microsoft doit permettre à l'entreprise de relancer ses ventes d'appareils personnels, qui ont fléchi de 9% l'an dernier. Le groupe américain, principal investisseur d'OpenAI, estime que plus de 50 millions de ces nouveaux PC seront vendus dans les 12 mois à venir, étant donné l'appétit des développeurs et du public pour ces assistants numériques qui anticipent leurs besoins. Apple, principal concurrent de Microsoft du côté des ordinateurs, est resté discret sur l'IA générative jusqu'à présent, mais il devrait présenter ses propres innovations en juin.