Le maire d'Arcachon offre Chat GPT à ses administrés pour "lutter contre la fracture numérique"

Sa commune est "la plus âgée de France" et "tout se fait par le numérique aujourd'hui, donc il faut que tout le mond y ait accès", explique Yves Foulon.

L'idée d'offrir Chat GPT à ses 12 000 administrés "vient d'une volonté politique de lutter contre la fracture numérique", selon Yves Foulon, maire LR d'Arcachon, en Gironde. Sa commune est "la ville la plus âgée de France, sociologiquement", assure l'élu invité sur franceinfo mardi 22 octobre, "tout se fait par le numérique aujourd'hui, donc il faut absolument que tout le monde y ait accès".

"Google ça vous donne une série de réponses factuelles, Chat CPT vous permet d'avoir accès à la rédaction d'un CV, d'un courrier, ça apporte et affine les réponses, précise-t-il, donc ça accélère l'accès au numérique, et ça le permet davantage que les autres process traditionnels".

Un budget estimé à 10 000 euros pour la ville

Si un particulier paie 24 euros par mois pour un abonnement au service, la ville ne paiera qu'à la "question posée". "Une question nous coûtera entre 2 et 3 centimes d'euros, lâche Yves Foulon, à l'année, on estime que nous en aurons pour 10 000 euros". Il ne s'agit pas de remplacer un emploi dédié, selon le maire : "On le fait déjà, nous avons des services civiques, des agents de la ville formés à la fracture numérique et qui apportent ces réponses".

"Quand une dame me dit : 'Mon petit-fils habite en Colombie et je ne sais pas comment avoir une conversation avec lui en le voyant physiquement', c'est nous qui le faisons, quand une personne ne sait pas remplir un document, nous les aidons, on le fait déjà", explique-t-il.

Alors que d'autres villes s'insurgent contre les économies demandées aux collectivités craignant de ne pas avoir assez de budget pour fonctionner, "cette initiative n'est pas en décalage", assure Yves Foulon, parce qu'elle est, selon lui, "raisonnable", "c'est tout simplement un service rendu à la population".