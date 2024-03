L'Assemblée générale de l'ONU appelle à réguler l'intelligence artificielle

C'est une innovation qui suscite enthousiasme et inquiétudes. Face à l'explosion de l'intelligence artificielle (IA), l'Assemblée générale de l'ONU a appelé à la mise en place de "normes" internationales, adoptant, jeudi 21 mars, sa première résolution sur cette question de société sensible.

"Aujourd'hui, nous sommes à un point d'inflexion. L'intelligence artificielle pose des défis existentiels universels", a déclaré l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, évoquant notamment les "deepfakes" qui risquent de "saper l'intégrité du débat politique en cette année où plus de la moitié du monde va élire ses dirigeants".

"Mais l'IA présente également des opportunités universelles importantes pour accélérer la lutte contre la pauvreté, sauver des vies, protéger notre planète", a-t-elle ajouté, décrivant les "bénéfices" déjà constatés pour le diagnostic médical ou l'agriculture.

La résolution se concentre sur les gains potentiels de l'IA

Le texte préparé par les Etats-Unis et co-sponsorisé par des dizaines de pays a été adopté sans vote, par consensus, après plusieurs mois de négociations. "Cela montre que cette question de l'IA est tellement profonde en termes de transformation, non seulement en termes de technologie mais aussi en termes d'opportunités, que cela transcende les divisions géopolitiques habituelles à l'ONU", a commenté un haut responsable américain.

La résolution, qui exclut l'IA relevant du domaine militaire, souligne "qu'il faut établir des normes permettant de garantir que les systèmes d'intelligence artificielle soient sûrs, sécurisés et dignes de confiance". Et ce, dans le but de "favoriser plutôt que d'entraver la transformation numérique et l'accès équitable aux avantages que procurent ces systèmes", pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU qui visent à assurer un avenir meilleur pour l'humanité d'ici 2030. La résolution est en effet principalement concentrée sur les gains potentiels de l'IA en matière de développement, et se dit "résolue à combler le fossé numérique" entre les pays et à l'intérieur de ces derniers.