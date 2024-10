Intelligence artificielle : un détecteur d'âge pour repérer les mineurs dans les bureaux de tabac Durée de la vidéo : 1 min Intelligence artificielle : un détecteur d'âge pour repérer les mineurs dans les bureaux tabac L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans notre quotidien. Depuis quelques mois, près de 200 buralistes en France se sont équipés d'un détecteur de visage. Une petite caméra permet de déterminer si le client qui veut acheter du tabac ou jouer à des jeux d'argent est majeur ou non. (France 2) Article rédigé par France 2 - M.Dolphin, M. Ptak, A. Rogidanzo, L. Bourguoin France Télévisions JT de 13h France 2

Posée sur le comptoir, une petite caméra scrute et évalue l'âge des clients. Grâce à l'intelligence artificielle, la caméra estime leur âge et affiche un voyant vert si le consommateur est majeur, et rouge s'il est mineur. Cette technique utilisant l'intelligence artificielle n'est pas infaillible. Ainsi, une cliente de 21 ans a été détectée comme mineure par la caméra ce jour-là. 200 buralistes équipés Cette nouvelle technologie est mise au service des buralistes, qui ont interdiction de vendre du tabac ou des jeux d'argent aux mineurs. L'amende peut aller jusqu'à 750 euros pour le vendeur. "Les jeunes qui savent que nous avons cette technologie et qui n'ont pas l'âge ne viennent pas car ils savent parfaitement qu'on va leur demander une carte d'identité", estime une buraliste. La caméra coûte environ 700 euros. Commercialisées depuis un an en France, près de 200 buralistes sont désormais équipés de cette technologie. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.