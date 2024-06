Intelligence artificielle : Elon Musk renonce à son action en justice contre OpenAI, le créateur de ChatGPT

Elon Musk a renoncé, mardi 11 juin, à son action en justice contre OpenAI et son patron Sam Altman, qu'il avait assignés pour avoir notamment enfreint, selon lui, sa mission de société à but non lucratif. L'un des avocats de l'entrepreneur a déposé un document en ce sens, consulté par l'AFP, auprès d'un tribunal de San Francisco dépendant de la Cour supérieure de Californie. L'avocat ne précise pas, dans ce formulaire, les raisons de l'abandon des poursuites, qui avaient été initiées fin février.

Elon Musk reprochait à Sam Altman et Greg Brockman, avec lesquels il avait cofondé OpenAI en 2015, d'avoir "mis en pièces" la charte fondatrice de la start-up. Outre le statut à but non lucratif, cette dernière prévoyait notamment que la technologie sur laquelle étaient basés les produits d'OpenAI soit mise à disposition du public, selon le procédé dit d'"open source".

Un rapprochement avec Microsoft dénoncé

Or, OpenAI n'a pas donné accès à son modèle de langage GPT-4, un programme réunissant une quantité colossale de données pour permettre à des logiciels comme ChatGPT de répondre à des questions posées en langage courant. Elon Musk s'est désengagé d'OpenAI en 2018. En 2023, il a créé une autre start-up dédiée à l'intelligence artificielle générative, xAI.

Dans le document déposé initialement fin février, le directeur général de Tesla dénonçait aussi l'accord passé entre OpenAI et Microsoft, en vertu duquel, selon lui, "GPT-4 est désormais, de fait, l'algorithme de Microsoft". Elon Musk accusait aussi Sam Altman et OpenAI de négliger l'évaluation et le contrôle des risques associés au développement de l'IA générative.