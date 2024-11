Intelligence artificielle : dans les coulisses de ce nouveau marché

L'intelligence artificielle représente un marché potentiel de 15 trillions d’euros d’ici à 2030. Les entreprises de l’IA, installées notamment aux États-Unis, emploient des petites mains aux Philippines.

Quand on parle d’intelligence artificielle, on imagine souvent un monde abstrait fait d’algorithmes. On oublie que des humains sont là pour la créer et l’inonder de données. Pour exister, l’IA doit être nourrie par une armée de petites mains qui lui disent comment agir et réfléchir. Pour leur main d’œuvre bon marché, les Philippines sont devenues les spécialistes de l’activité. Des dizaines de milliers de jeunes alimentent jour et nuit l’IA.

Aucun diplôme n’est nécessaire

Dans la capitale, à Manille, un entrepreneur a décidé de faire de l’IA sa spécialité. Ici, 300 employés à temps plein annotent des données toute la journée pour des voitures ou des trains autonomes, mais aussi pour le domaine de la médecine ou de l’agriculture. Ce travail ne requiert aucun diplôme. Cependant, certains annotateurs commencent à dénoncer ce travail qu’ils considèrent comme une exploitation.