Intelligence artificielle : ChatGPT va parler et interpréter les images

Où s'arrêtera ChatGPT ? OpenAI a annoncé, lundi 25 septembre, qu'elle avait doté son programme d'intelligence artificielle (IA) de la parole et de la vision pour le rendre "plus intuitif". L'interface qui a rendu populaire l'IA générative – capable de produire du texte, des images et d'autres contenus sur simple demande en langage courant – va ainsi bientôt pouvoir traiter des requêtes contenant des images et aussi discuter oralement avec ses utilisateurs.

Ces derniers pourront, par exemple, prendre une photo d'un monument et "avoir une conversation avec ChatGPT" sur l'histoire du bâtiment, ou encore montrer au logiciel ce qu'il y a dans leur frigo pour qu'il leur propose une recette, suggère OpenAI. Autres cas d'usages possibles selon la société : aider ses enfants à faire leurs devoirs (en prenant une photo d'un problème de maths par exemple) ou encore demander au chatbot de leur raconter une histoire avant de dormir.

Des programmes peu régulés qui inquiètent

Ces nouveaux outils seront déployés dans les deux prochaines semaines pour les abonnés à ChatGPT Plus, la version payante du chatbot, ou les organisations clientes du service. L'entreprise avait annoncé l'ajout à venir de telles fonctionnalités en mars dernier, au moment de la présentation de GPT-4, la dernière version de son modèle de langage.

Le succès de ChatGPT depuis la fin 2022 a entraîné une course majeure à l'IA générative entre les géants des technologies, Google et Microsoft en tête. Mais le déploiement à toute vitesse de ces programmes encore très peu régulés suscite aussi beaucoup d'inquiétudes.