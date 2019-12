VIDEO. Qui est Pete Frates, celui qui a popularisé le \"Ice Bucket Challenge\" ?

Avec le célèbre "Ice Bucket Challenge", il avait aidé à lever plus de 100 millions de dollars pour la lutte contre la Maladie de Charcot (la Sclérose latérale amyotrophique). Ancien joueur de baseball universitaire à Boston College, Pete Frates était atteint de cette maladie, qui attaque les cellules nerveuses avant de mener à la paralysie et à la mort.

Ce n'est pas lui qui a lancé l'Ice Bucket Challenge, un défi où les participants se versaient un seau d'eau glacée sur la tête et faisaient une donation pour la lutte contre la maladie de Charcot. Mais c'est sa version du défi, en 2014, qui l'a rendu viral. Il s'y filmait avec la chanson "Ice, Ice, Baby" en fond sonore faute de pouvoir faire le mouvement de se verser un seau d'eau sur la tête.

Plusieurs millions de dollars de dons

Grâce au défi, l'association américaine ALS Association a reçu plus de 115 millions de dollars. Pete avait ensuite refait le défi avec l'équipe de baseball Red Sox. Avec sa femme Julie, qu'il avait épousée plus d'un an après son diagnostic, il n'avait jamais arrêté de donner de la visibilité à cette maladie peu connue. En 2016, il avait reçu le prix "Inspiration de l'année" de l'Association d'athlètes universitaires aux États-Unis. L'année suivante, il avait révélé qu'il payait plus de 60 000 euros par mois en frais d'hôpital, pour dénoncer le poids financier de sa maladie pour les familles.