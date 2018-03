VIDEO. "Google garde tout" : un internaute révèle comment le géant de l'internet nous suit à la trace

"Vous allez à la banque, au travail, chez vous ou à la gym ? Google voit tout cela." Dylan Curran, jeune développeur irlandais, sait de quoi il parle. Samedi 24 mars, il a passé près de six heures à fouiller l'ensemble des données que le géant du web Google avait récolté sur lui. Le résultat, qu'il a publié sur Twitter et qui a été retweeté plus de 130 000 fois, est aussi impressionnant qu'inquiétant.

>> Voyages, recherches, e-mails supprimés... Un internaute a fouillé dans les données conservées par Google

"Ils gardent tout votre historique de recherche, votre calendrier, vos localisations, détaille d'emblée Dylan Curran. Et pas seulement quand vous utilisez Google Maps, mais à chaque fois que vous allumez votre téléphone."

Ce n'est pas tout. Google stocke également "toutes les images et tous les documents que vous avez téléchargés", assure le développeur. Sans compter "tout votre historique sur YouTube", les publicités que vous avez vues sur Google, et l'intégralité des applications que vous avez installées, ou même recherchées.

Ils gardent tout (...) Ils peuvent entièrement recomposer votre identité à partir de ces données. C'est très choquant. Dylan Curran à franceinfo

"Allez voir vous-même"

Depuis samedi, l'internaute conseille à tous les internautes de ne pas "juste" le croire. "Allez voir vous-même, allez rechercher vos données vous-même et sensibilisez le public à ce problème", lance-t-il. "Ne faites pas qu’écouter un internaute sur Twitter !" Pour contrôler l'utilisation de vos données par le géant de l'internet, vous pouvez régler vos paramètres de confidentialité ici.