Une mise à jour a causé une courte panne sur plusieurs services de Google

Des dizaines de milliers d'utilisateurs de services de Google ont signalé des pannes sur le site spécialisé DownDetector, lundi 8 août dans la soirée. "Nous sommes au courant d'un problème de mise à jour de logiciel qui (...) a brièvement affecté la disponibilité de Google Search et Maps, et nous présentons nos excuses pour le désagrément, a déclaré un porte-parole du géant du web. Nous avons travaillé rapidement pour résoudre le problème et nos services sont de nouveau en ligne."

Aux Etats-Unis, plus de 40 000 personnes ont rapporté à DownDetector que Google ne fonctionnait plus chez eux eux à 21h20 (heure de la côte Est), notamment dans des grandes villes comme New York et Denver (Colorado). Ce chiffre est largement retombé dans les deux heures qui ont suivi. Des signalements ont continué d'arriver, en moins grand nombre, notamment pour Google Cloud (informatique à distance) et Google Calendar.