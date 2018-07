Google : une bataille commerciale entre l'Europe et les Etats-Unis

La journaliste Anne-Charlotte Hinet, en direct de Washington ce mercredi 18 juillet fait le point sur la situation de Google après la sanction de 4,34 milliards d'euros infligée par la commission européenne. "Ce qui est sûr c'est que l'administration américaine avait déjà à plusieurs reprises, sous Barack Obama, accusé Bruxelles de prendre pour cible les géants de la technologie californiens pour des raisons de 'protectionnisme", explique la journaliste.



Pour Donald Trump, l'Europe est un ennemi commercial

Dans ce contexte de guerre commerciale entres les Etats-Unis et l'Europe, cette amende record pourrait aggraver un peu plus les tensions. "Donald Trump a affirmé que l'Union Européenne est l'ennemi commercial de l'Amérique et non pas un partenaire, et c'est justement pour tenter de désamorcer la crise que le président de la commission européenne, Jean-Claude Juncker, se rendra la semaine à la Maison Blanche", conclut la journaliste.

