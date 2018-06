Google promet de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour des armes

"Aujourd'hui, nous partageons nos principes", écrit le patron de la firme, Sundar Pichai. Jeudi 7 juin, Google a publié (lien en anglais) une série de principes éthiques sur l'usage de l'intelligence artificielle. Dans ce document, le géant du web développe sept objectifs à suivre, mais pas seulement. Google y détaille aussi les pratiques que la société s'interdit. Elle s'est notamment engagé à ce que ses travaux ne servent pas à fabriquer des armes "ou quoi que ce soit qui puisse causer des blessures". Le groupe ajoute toutefois qu'il ne renonce pas à travailler avec l'armée "dans d'autres domaines".

Today we’re sharing our AI principles and practices. How AI is developed and used will have a significant impact on society for many years to come. We feel a deep responsibility to get this right. https://t.co/TCatoYHN2m