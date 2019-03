Google annonce la création d'une plateforme de jeux vidéo en streaming

Le géant américain Google a annoncé, mardi 19 mars, le lancement cette année d'une plateforme de jeux vidéo en streaming appelée Stadia. Celle-ci permettra de jouer directement en ligne depuis différents appareils (tablette, smartphone, ordinateur, télévision...) et sans avoir à télécharger ou à installer les jeux vidéo.

Welcome to #Stadia, an all-new way to play from @Google. Coming in 2019. pic.twitter.com/Hlj0fVw3zC