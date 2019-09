Floride : un homme disparaît pendant 22 ans, Google Maps le retrouve dans sa voiture au fond d'un étang

La voiture et le squelette de William Moldt ont été localisés par un habitant via Google Maps.

Une incroyable découverte est racontée par la BBC après une mystérieuse disparition, le 7 novembre 1997, aux Etats-Unis. Ce soir-là, vers 21h30, William Moldt quitte à bord de sa voiture un bar de la ville de Lantana, en Floride. L’homme âgé de 40 ans prévient alors sa fiancée qu’il sera bientôt chez eux, mais n’arrive jamais à destination. Pendant 22 ans, il est porté disparu.

Une tache de couleur dans l'eau

Mais l’été dernier, un habitant de Wellington, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de là, remarque sur l’application Google Earth comme une tache de couleur dans l’eau de la mare qui se trouve à côté de chez lui, à Moon Bay Circle. La photo prise par satellite n’est pas assez précise alors un voisin va chercher un drone qui survole le bassin et confirme qu'il y a bien un véhicule dans l'eau.

Cette voiture est celle de William Moldt. A l’intérieur se trouve un squelette. Quelques jours plus tard, les analyses confirment que c’est bien celui de l’homme porté disparu depuis deux décennies. On ne saura sans doute jamais pourquoi et comment l’homme a perdu le contrôle de sa voiture. Mais les policiers précisent que la photo satallite date de 2007 et que jusqu’ici personne n’avait remarqué cette voiture noyée.