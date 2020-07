Etats-Unis : Google va permettre aux commerçants noirs de se signaler sur sa plateforme

Objectif : rendre son service "plus inclusif et aider à soutenir les entreprises appartenant à des Noirs, au moment où elles en ont le plus besoin." Google a annoncé jeudi 30 juillet la mise en ligne d'une fonctionnalité permettant aux commerçants noirs américains de se signaler sur sa plateforme de recherche.

As part of our ongoing commitment to racial equity, we’re introducing an icon that makes it easier to identify and #SupportBlackBusiness in the U.S., in partnership with @USBlackChambers → https://t.co/t5lbq4x1Hp



Tag a Black-owned business you’d like to see add the icon pic.twitter.com/br0cIaZlvn