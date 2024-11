Fracture numérique : à la découverte du "Fraternibus" et d’autres initiatives françaises

Direction Arles, à la rencontre d’une équipe de bénévoles du "Fraternibus". Dans les villages, ils vont à la rencontre des habitants isolés pour créer du lien et les aider dans leurs démarches administratives.

Depuis plus d’un an, les bénévoles du Fraternibus, un camping-car de Secours Catholique, s’invitent dans de petits villages de Camargue. Ils accompagnent les personnes isolées dans leurs démarches numériques et administratives. Tous les jeudis, rendez-vous dans un petit village de 400 habitants, proche d’Arles (Bouches-du-Rhône).

Ce matin-là, un couple d’octogénaires est venu avec téléphones et tablettes. Ils viennent de changer d’opérateur, et n’ont plus accès à leurs mails. "Heureusement qu’on les a, parce qu’on serait dans une panade complète", assure l’homme. Les bénévoles les aident à se connecter, puis à remplir sur internet d’éventuels formulaires. À l’heure du tout numérique, certains retraités se sentent abandonnés par les pouvoirs publics, et parfois dépassés.

Des associations pour lutter contre l’isolement

Plus de 4 millions de Français n’ont pas accès à Internet. Pour ceux qui vivent dans les "zones blanches", le fournisseur d’accès SCANI, créé par des militants, capte les connexions haut débit où elles fonctionnent et, grâce à des antennes wifi installées sur des clochers ou des silos, les renvoient vers les villages et les maisons isolées. De nombreuses autres initiatives existent pour lutter contre l’isolement dans toute la France.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.