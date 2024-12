Présidentielle américaine : Elon Musk devient le plus grand donateur politique de l'histoire récente

Le milliardaire Elon Musk est devenu le plus grand donateur politique de l'histoire américaine récente, avec plus de 270 millions de dollars (255 millions d'euros) versés lors de la campagne présidentielle de Donald Trump, selon les chiffres de la Commission électorale américaine (FEC) dévoilés vendredi 6 décembre.

Le patron de SpaceX, X, et Tesla a donné quelque 238 millions de dollars à travers son organisme politique "America PAC". S'y ajoutent plusieurs dizaines de millions de dollars données après le 18 octobre, date de clôture d'une première totalisation de la FEC, aboutissant ainsi à plus de 270 millions de dollars versés, rapportent plusieurs médias américains.

La somme est la plus importante provenant d'un seul donateur non candidat, selon les données d'OpenSecrets, association à but non lucratif qui "suit l'argent dans la politique et ses effets sur les élections et la politique". Selon le Washington Post, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, dépasse de 80 millions de dollars la contribution de Tim Mellon, héritier d'un empire bancaire, qui a contribué avec près de 200 millions de dollars à la campagne républicaine de cette élection.

De possibles conflits d'intérêts

Le président-élu Donald Trump a récompensé l'entrepreneur de son soutien pendant la campagne. Il a choisi de le nommer à la tête d'une commission pour "l'efficacité gouvernementale", un organe créé pour tailler dans les budgets fédéraux, un des chevaux de bataille des deux hommes.

Elon Musk s'est sensiblement rapproché du républicain au cours de l'année 2024, finançant sa campagne et apparaissant aussi sur scène à certains de ses meetings. Son nouveau rôle, même consultatif, pose la question d'éventuels conflits d'intérêts, puisque Elon Musk pourrait faire des recommandations concernant ses propres secteurs d'activité.