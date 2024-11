"#HelloQuitteX" : un collectif lance un mouvement pour quitter le réseau social d'Elon Musk d'ici le 20 janvier

"Le 20 janvier, je quitte X !" : voici le mot d'ordre lancé par un collectif d’universitaires, qui appelle à quitter le réseau social dirigé par Elon Musk d'ici l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche.

Derrière le mot-clé #HelloQuitteX se trouve un petit groupe composé d'universitaires, d'associations et de personnalités du Net qui prétend donc lancer d'ici 60 jours un mouvement viral de boycott parmi les plus de 11 millions d'usagers de X recensés en France.

Ironie : le compte X du collectif propose des outils, des conseils pour migrer son compte vers des réseaux qu'ils estiment sains, comme Mastodon ou Blue Sky.

Cela répond, selon eux, à de nombreux appels à l'exode qui se multiplient depuis le rachat de la plateforme par l'homme le plus riche du monde en avril 2022 et qui s'intensifient depuis le rapprochement d'Elon Musk avec Donald Trump.

"X est devenu extrêmement toxique. Là, on a une occasion unique de montrer qu'on est capable de s'extraire d'un réseau captif, qui utilise la captation des données personnelles et de l'audience pour vous enchaîner à un réseau", lance ainsi le mathématicien David Chavalarias.

"Le 20 janvier, qui est la date de l'investiture de Donald Trump, on a la capacité de migrer tous ensemble vers des environnements plus sains et plus ouverts. Ce n'est pas une question politique, c'est une question de démocratie. C'est possible. On peut se libérer de ce genre de réseaux !"