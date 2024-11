Gouvernement Trump : Elon Musk présente son plan pour tailler "dans les coûts" de l'Etat fédéral

Supprimer les subventions au Planning familial, renvoyer des milliers de fonctionnaires et déréguler à tout-va : Elon Musk, devenu bras droit de Donald Trump, a détaillé mercredi 20 novembre son projet "radical" de réforme de l'Etat fédéral dans une tribune du Wall Street Journal. L'homme le plus riche du monde explique comment, avec la bénédiction de la Cour suprême conservatrice, le président élu pourra tailler à tour de bras dans les effectifs de la fonction publique et les dépenses, quitte à court-circuiter le Congrès, détenteur du pouvoir budgétaire.

"Le 5 novembre, les électeurs ont donné à Donald Trump un mandat clair pour un changement radical, et ils y ont droit", écrit le multimilliardaire dans cet article cosigné par l'homme d'affaires Vivek Ramaswamy, avec lequel il va diriger une toute nouvelle "commission à l'efficacité gouvernementale". Cet organe au rôle consultatif n'est ni un ministère ni une agence gouvernementale. "Nous faisons les choses différemment. Nous sommes des entrepreneurs, pas des politiciens", écrivent-ils, ajoutant : "Nous taillerons dans les coûts."

Les deux signataires rappellent que leur rôle doit prendre fin le 4 juillet 2026, jour du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Cela "stimulera l'économie", promet le patron de Tesla, SpaceX et X, qui développe dans cette tribune une vision ultralibérale du rapport de forces entre puissance publique et secteur privé. Selon lui, la "bureaucratie enkystée et qui ne cesse de croître est une menace existentielle" pour l'Amérique.