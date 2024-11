États-Unis : Elon Musk, l'homme le plus riche de l'histoire

Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Il a donné plus de 100 millions de dollars à la campagne républicaine pour apporter un soutien sans faille à Donald Trump.

Elon Musk a donné de sa personne lors des meetings de Donald Trump. L'homme le plus riche du monde a offert 120 millions de dollars à la campagne républicaine. Dans la dernière ligne droite, il a organisé une loterie, offrant un million de dollars par jour aux électeurs pour les pousser à voter. Depuis, Elon Musk a franchi un nouveau cap dans l'Histoire des grandes fortunes. Avec 348 milliards de dollars, sa richesse atteint un sommet jamais vu, porté par la hausse des actions de Tesla.

Devant Jeff Bezos et Mark Zuckerberg

Il est parvenu à battre son propre record de 338 milliards de dollars en 2021. Le patron de Tesla et Space X se trouve actuellement devant Jeff Bezos (219 milliards de dollars), Larry Ellison d’Oracle (206 milliards) et Mark Zuckerberg (198 milliards). Il est même deux fois plus riche que le Français Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, en 5e position et dont le patrimoine s’élève à 163 milliards.

