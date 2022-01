Suède : comment un drone médical a sauvé la vie d'un retraité

Grâce à l'utilisation d'un drone, un service d'urgence suédois a sauvé la vie de Sven, un retraité de 71 ans, victime d'une crise cardiaque alors qu'il enlevait la neige présente sur son jardin. "C'était le matin (...) je suis sorti avec ma pelle. À la moitié du travail, je suis tombé au sol, puis c'est le trou noir", a-t-il témoigné. Christina, son épouse, a appelé les secours, qui ont piloté à distance un drone doté d'un défibrillateur.

Les drones en avance sur les secours

Trois minutes et 30 secondes plus tard, le drone est arrivé au domicile du couple. "J'ai entendu un bourdonnement en l'air (...) on a regardé et c'était un drone qui avait déposé le défibrillateur", a témoigné Christina. C'est un voisin médecin du couple qui s'est emparé de l'appareil, afin de secourir Sven. En moyenne, les drones médicaux arrivent avec deux minutes d'avance sur les secours, et 19 minutes d'avance en milieu rural.