Chine : le ballet des drones

Au sol, les spectateurs ouvrent grand les yeux comme pour admirer un feu d'artifice. Mais ici, en Chine, ce sont en réalité des drones lumineux qui s'agitent dans le ciel pour offrir un spectacle grandiose. Une prouesse technologique, aussi, qui nécessite des semaines de préparation et quatre jours de répétitions pour un bouquet final réussi. La trajectoire, la distance, la vitesse en vol, et le trajet de chacun des 500 drones sont programmés à l'avance.

"Raconter une histoire complète"

"Chaque drone a une position GPS préenregistrée, une fois dans le ciel, ils ont chacun leur place", explique Zhengxian Song, directeur artistique d'Ehang. Mais les Chinois n'en disent pas trop et veillent à garder pour eux ce savoir-faire. La représentation dure une douzaine de minutes, durée des batteries oblige. "L'avantage du drone, c'est qu'on peut composer toutes sortes de formes et de formes lumineuses, souligne Li Zhi-Yuan, directeur d'Ehang. On peut vraiment raconter une histoire complète, ce que les feux d'artifice traditionnels ne peuvent pas faire."

