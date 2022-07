Après avoir rangé sa chambre et découvert la mer, T'choupi se lance dans la vente de NFT

T'choupi n'arrête plus de grandir. Le personnage pour enfants part désormais à la conquête d'un nouveau terrain de jeu : les NFT, des jetons virtuels qui permettent d'obtenir un titre de propriété sur des "objets" entièrement numériques. Thierry Courtin, créateur du célèbre pingouin (certains préfèrent évoquer un manchot), propose au total 2 022 créations inédites "issues de ses illustrations originales", selon la plateforme française Kalart, spécialisée dans ces ventes.

Le petit pingouin T’choupi devient grand et fête déjà ses 30 ans Pour l’occasion on est ravis d’accueillir une collection de 2022 NFTs @tchoupinft illustrés par son créateur Thierry Courtin✨

Rdv sur la collection juste ici https://t.co/MBL6u9yj2f#NFTCommunity #tchoupi pic.twitter.com/bSIy1otUxj — Kalart✨ (@Kalart_team) July 6, 2022

Au total, 1 992 NFT sont proposés au prix de 250 euros et il faut débourser 1 000 euros pour trente autres objets dits "premium". Les acquéreurs recevront une reproduction des œuvres, bien réelle celle-ci, s'ils passent commandent avant le 30 septembre et qu'ils en font la demande. Et l'exemplaire "sera signé de la main de l’auteur, dédicacé et encadré" pour les clients de l'offre "premium". Cet achat de NFT, en revanche, ne donne pas la propriété intellectuelle sur ces créations.

Sport, jeux vidéo, musique, art... Les NFT ont le vent en poupe, même si les volumes ont tendance à diminuer après un pic en 2021. Ils sont surtout destinés aux collectionneurs ou à des spéculateurs, qui espèrent les revendre avec une plus-value. Pour conserver ces droits sur ce type de certificats, il faut détenir un portefeuille numérique, le plus souvent approvisionné avec une cryptomonnaie. Ce n'est pas le cas avec la plateforme Kalart, qui accepte les euros et les dollars classiques.