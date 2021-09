Écologie : la Commission européenne souhaite la création d’un chargeur universel pour les smartphones

Un chargeur universel de type USBC pour les téléphones et autres appareils électroniques. L’idée n’est pas nouvelle mais les utilisateurs commencent de plus en plus à approuver le concept. « Je trouve que c’est pratique parce qu’au fur et à mesure les chargeurs s’épuisent. Avec un chargeur universel ça marche vraiment à chaque fois », témoigne un Français qui ne se déplace jamais sans son chargeur.

Une économie de 1 000 tonnes de déchets électroniques

Ce projet avait été lancé en 2009 par la Commission européenne mais cette première tentative avait été sans succès. « Elle va pouvoir permettre d’économiser 1 000 tonnes de déchets électroniques en moins par an et 2 600 tonnes de matières premières », explique Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Cette directive européenne ne plaît pas à Apple. La firme américaine fait valoir sa toute dernière technologie et dit équiper plus d’un milliard d’appareil dans le monde.