Avec son nouvel iPhone 14 Pro, Apple fait disparaître l'encoche et accélère sur la photo

C'est certainement la plus grande évolution d'un smartphone d'Apple depuis la sortie de l'iPhone X en 2017. La marque à la pomme a dévoilé mardi 7 septembre son nouvel iPhone 14 et le modèle haut de gamme iPhone 14 Pro, sans encoche et avec un appareil photo plus puissant, lors de sa traditionnelle keynote de rentrée à Cupertino en Californie.

La principale nouveauté au niveau du design se situe au niveau de l'encoche, qui disparaît au profit d'un espace plus discret en forme de "pilule" (baptisée Dynamic Island). Véritable signature des modèles de la firme américaine depuis cinq ans, l'encoche était devenue disgracieuse au fur et à mesure que la concurrence (Samsung, Oppo...) l'avait réduite à la taille d'un poinçon pour la caméra frontale, pendant qu'Apple continuait de justifier sa présence en raison de sa technologie de sécurité FaceID. Sur l'iPhone 14 Pro, cette pilule sera bien intégrée au logiciel puisqu'elle s'agrandira et se réduira en fonction de l'utilisation (réception d'appels, envoi de messages, notifications...).

Un système de détection des accidents

Un cap a également été franchi au niveau de la photo puisque l'iPhone 14 Pro, équipé de la puce A16 Bionic, inaugure un système photo pro inédit sur chez Apple avec un appareil principal de 48 Mpx doté d’un capteur quad-pixel. Un système de traitement de l’image enrichi permettra également prendre des photos de meilleure qualité en conditions de faible éclairage. Un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx est également présent sur ce modèle Pro et la caméra frontale a été améliorée.

Autre nouveauté, l'écran de l'iPhone 14 Pro sera "always on" (toujours allumé) et bénéficiera pourtant d'une autonomie revue à la hausse. Sur le plan de la sécurité, des fonctions permettant de passer des appels d’urgence par satellite et un système de détection des accidents pour alerter les secours plus rapidement ont été ajoutés. L’iPhone 14 Pro et sa version "grand format" iPhone 14 Pro Max seront disponibles à partir du vendredi 16 septembre en quatre nouveaux coloris : violet, argent, or et noir.

Les prix flambent en Europe

Également présenté mercredi, l'iPhone 14 dispose d'améliorations mineures par rapports aux précédents modèles d'iPhone 13, sortis en septembre 2021. Quant au modèle "Mini", il n'a pas été reconduit pour cette nouvelle génération. Aux États-Unis, Apple a annoncé que les prix des iPhone 14 seraient similaires à ceux des deux précédentes gammes d'iPhone malgré l'inflation galopante et les pénuries de composants. Mais en Europe, les prix grimpent : aucun modèle ne sera disponible en dessous de 1000 euros. L'iPhone 14 est affiché à partir de 1019 euros et l'iPhone 14 Pro à partir de 1329 euros.

L'Apple Watch Ultra a été pensée pour les amateurs de sports extrêmes et d'aventure. (BRITTANY HOSEA-SMALL / AFP)

En plus de ses nouveaux iPhone, Apple a annoncé la sortie de sa nouvelle montre, l'Apple Watch Series 8. Mais la vraie curiosité, c'est l'arrivée d'un modèle "tout terrain" à la résistance renforcée, baptisé Apple Watch Ultra. Conçue pour les activités d’endurance, l’exploration et l’aventure, elle sera équipée d’un boîtier en titane de 49 mm, d’un verre plat en cristal de saphir, d'une boussole et d'un GPS double fréquence de haute précision. Ce modèle sera disponible le 23 septembre à partir de 999 euros.