VIDEO. Ventes en ligne : dans les coulisses des entrepôts, où des robots ont remplacé les lutins du Père Noël

À l'intérieur des entrepôts gigantesques, un ballet incessant de robots. Un million de colis sont dispersés partout, avec un objectif : répondre toujours plus vite aux commandes des clients. Un groupe a investi 50 millions d'euros dans une plateforme dernier cri. Pour le directeur de la logistique, la robotisation est devenue indispensable pour gagner du temps. Un pic de 3 500 commandes par heure est attendu pour les fêtes de fin d'année. "Sur notre ancien site, on mettait à peu près deux jours pour fabriquer un colis. Aujourd'hui, au moment où vous cliquez sur notre site et validez votre panier, jusqu'au moment où le colis va sortir de l'entrepôt, il va se passer deux heures", explique-t-il.

Un opérateur au bout de la chaîne

Les robots récupèrent les articles dans les étagères. Les marchandises sont ensuite triées, puis regroupées par colis dans des pochettes suspendues qui se déplacent seules, comme dans un pressing. Au bout de la chaîne, un opérateur finalise la commande. L'arrivée des robots est un sujet qui divise les salariés.

