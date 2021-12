Fêtes de Noël : comment réduire l’impact environnemental des colis ?

Fini, les papiers cadeaux irrécupérables une fois déchirés. Il existe à présent une box connectée réutilisable à l’infini, grâce à la technologie. "Un GPS permet de suivre le colis, et surtout il s’adapte à la taille du colis, donc plus besoin de papier bulle ou de billes en polystyrène pour le protéger", détaille Valérie Heurtel sur le plateau du 13 Heures de France 2, jeudi 9 décembre. C’est une entreprise nantaise qui a mis au point ce système. Bientôt, ce ne sera plus un cas isolé. "D’ici 2030, l’essentiel des colis devront être réutilisables. (…) Aujourd’hui, seuls sept emballages en carton sur dix sont recyclés", ajoute la journaliste.

Réduire la taille des colis

Commander un petit produit, et le recevoir dans un carton surdimensionné : c’est une expérience qu’ont vécue beaucoup d’acheteurs. Pour remédier à cela, La Poste a choisi de fixer les tarifs en fonction du poids du colis, mais aussi de son volume. "L’idée est de chasser le vide dans les camions. (…) Et l’avantage des petits colis, c’est que ça permet une livraison plus écolo sur le dernier kilomètre, à vélo par exemple. C’est plus écolo et on en voit de plus en plus dans les villes", conclut Valérie Heurtel.