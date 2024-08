Lidl veut s'émanciper des géants du numérique en développant ses propres outils de cloud

Cette diversification a de quoi surprendre. L'enseigne discount Lidl est avant tout identifiée comme un acteur de la grande distribution. Sa société mère, Schwarz Group – du nom de son fondateur – a pourtant massivement investi dans le secteur du cloud ces dernières années. Le cloud au sens large, c’est-à-dire dans des solutions de stockage, de bases de données ou encore dans la cybersécurité.

La filiale dédiée à ces services, composée de 7 500 salariés, a même généré 1,9 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2023, note le Financial Times, qui évoque en longueur la stratégie du géant allemand. "Ce qu'ils proposent déjà aujourd'hui, ce sont tous les services essentiels pour l’e-commerce", observe Ophélie Coelho, chercheuse indépendante en géopolitique du numérique, associée au Centre internet et société. "Il faut quand même, derrière, des services cloud de très bonne qualité parce qu'il s'agit de gérer beaucoup de références, d'informations et de données personnelles."

Répondre à des besoins en interne

La maison mère a d'abord développé sa propre architecture cloud parce que cela répondait à des besoins en interne. Mais depuis 2022, le groupe propose ses services à d'autres entreprises. Parmi ses clients, SAP, mastodonte du logiciel, le port de Hambourg ou encore le Bayern Munich, liste le quotidien britannique.

Une trajectoire qui rappelle celle d'Amazon, dont la solution cloud Amazon Web Services (AWS), lancée en 2006, est devenue depuis l'une des plus utilisées au monde. Les deux marques sont "gages de crédibilité du fait qu'ils répondent à un besoin métier, l'e-commerce. C'est ce qui manque aux prestataires cloud qui sont uniquement des acteurs informatiques", explique la chercheuse.

Contrôler des données stratégiques

Mais l'enjeu est aussi d'assurer le contrôle des données. "Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, des données d'entreprises, d'administrations, de santé, ce sont des informations stratégiques sur la société, analyse l'auteure du livre Géopolitique du numérique : l'impérialisme à pas de géants (éditions de L'Atelier). Donc à partir du moment où vous n'êtes plus le producteur de technologies, si vous n'avez plus la gestion logicielle de ces technologies-là, vous courez le risque que ces données, à un certain moment, soient exploitées par d'autres prestataires. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les grands acteurs du cloud", tels qu'Amazon, Google ou Microsoft.

"Pour la plupart des gens, le cloud, ce sont uniquement des serveurs dans lesquels on stocke des données, ajoute-t-elle. Mais en fait non, le cloud c'est une énorme couche logicielle et c'est sur ce logiciel qu'on n'a pas du tout la main aujourd'hui [en Europe]. Or c'est celui qui détient le logiciel qui ouvre ou ferme les portes."

S'aligner avec le droit européen

"La législation européenne est une réaction à cela", rappelle Ophélie Coelho. Le RGPD, le Réglement général sur la protection des données, est entré en application dans l'UE en 2018, mais l'Union européenne s'est "rendu compte trop tard qu'on était en train de se faire monopoliser les données sur plein de secteurs et notamment des secteurs stratégiques".

"Aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises qui veulent faire du business en Europe et qui cherchent des prestataires cloud qui respectent la législation européenne", affirme la chercheuse, mentionnant par exemple Scaleway et OVH. Les géants américains eux, étant quasiment en "situation de monopole", "traînent des pieds" pour se mettre en conformité avec le droit européen, parfois au prix d'amendes salées.