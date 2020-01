L'Arabie saoudite a bien réussi à pirater le téléphone portable du patron d'Amazon Jeff Bezos

Deux responsables de l'ONU affirment, mercredi 22 janvier, que le téléphone portable du patron d'Amazon Jeff Bezos a été piraté par l'Arabie saoudite. Agnes Callemard, rapporteure spéciale pour les exécutions extrajudiciaires, et David Kaye, rapporteur spécial pour la liberté d'expression, se basent sur un rapport de sécurité commandé par l'équipe du milliardaire américain dans lequel des analyses montrent que son mobile a été piraté via un message envoyé en 2018 par WhatsApp par le prince héritier Mohammed ben Salmane, précise The Guardian (en anglais).

Le message contenait un fichier vidéo malveillant destiné à inflitrer le téléphone du responsable américain. Environ un mois après cet envoi, de nombreuses données du téléphone de Jeff Bezos ont fuité, stipule le rapport. Selon les rapporteurs de l'ONU, ces éléments sont suffisament solides pour justifier une enquête plus approfondie. "Les récents articles des médias qui suggèrent que [Ryiad] est derrière un piratage du téléphone de Jeff Jeff Bezos sont absurdes. Nous demandons qu’une enquête soit menée sur ces allégations afin que nous puissions connaître tous les faits", a réagi l'ambassade saoudienne aux Etats-Unis.

tomorrow (wednesday) @AgnesCallamard & I will be releasing a public statement on this in which we address these very serious hacking allegations. https://t.co/X9NBrrwFnF