Amazon va créer plus de 500 emplois en France avec l'implantation d'un nouveau centre dans l'Oise

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a officialisé vendredi 10 janvier l'implantation d'un nouveau centre à Senlis (Oise), qui débutera ses activités en mai et permettra la création de 500 emplois d'ici 2023.

D'une superficie de 55 000 m², ce nouveau centre de distribution, dont l'implantation était attendue depuis plusieurs mois, sera chargé de la réception et du tri des produits, a indiqué Amazon dans un communiqué."Nous avons choisi Senlis car on se trouve près de Paris (...) et que ce site permettra de simplifier les livraisons de nos 10 000 fournisseurs, TPE et PME", a expliqué Ronan Bolé, président d'Amazon Logistique France.

Le site de Senlis, situé en bordure de l'A1, à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, sera le 23ème site logistique d'Amazon en France, où l'entreprise emploie plus de 9 300 salariés en CDI. Régulièrement accusé de ne pas payer suffisamment d'impôts en France, Amazon avait annoncé en décembre avoir contribué aux recettes fiscales de l'Hexagone à hauteur de 250 millions d'euros en 2018.