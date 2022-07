Amazon va augmenter les prix de son abonnement Prime en France à la rentrée

Après les Etats-Unis, l'Europe. Amazon annonce, mardi 26 juillet, une future augmentation de son abonnement Prime en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en Italie à compter du 15 septembre. Cette hausse avait déjà eu lieu en début d'année outre-Atlantique.

Dans le détail, les prix passeront en France de 5,99 à 6,99 euros par mois et de 49 à 69,90 euros par an. Au Royaume-Uni, de 7,99 livres à 8,99 (environ 10,60 euros) et de 79 à 95 livres (environ 112 euros). En Allemagne, de 7,99 à 8,99 euros et de 69 à 89,90 euros. En Espagne et Italie, de 3,99 à 4,99 euros par mois et de 36 à 49,90 euros par an. Les abonnés doivent en être notifiés depuis mardi 1 heure du matin, selon un porte-parole d'Amazon France auprès de l'AFP.

Pas de désengagement observé aux Etats-Unis

Le groupe assure devoir faire face à une "augmentation des frais d'expédition", notamment avec la hausse des prix du carburant, de l'énergie ou encore des "frais d'emballage". Amazon France explique aussi avoir "énormément élargi le service depuis son lancement en 2008", évoquant notamment le nombre de produits éligibles à la livraison rapide ou le service de courses alimentaires ultrarapides en partenariat avec Monoprix, proposé dans une petite dizaine de villes en France.

"De ce qu'on a pu voir aux Etats-Unis, il n'y a pas eu de phénomène d''opt-out' (désengagement) parce qu'on apporte de plus en plus de services via Prime et que ce service permet malgré tout aux consommateurs de réaliser des économies extrêmement importantes", a assuré le porte-parole. Amazon ne communique pas sur le nombre de ses abonnés par pays et se borne à dénombrer "plus de 200 millions" de membres Prime dans le monde.