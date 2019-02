Amazon renonce à s'installer à New York

"New York a donné à Amazon une vraie opportunité, et nous demandions juste qu'ils s'intègrent à la communauté. Clairement, ils ont refusé. C'est très décevant. Il n'y a pas eu de dialogue, ni d'effort", a déclaré Bill de Blasio, le maire de la ville. En effet, Amazon a finalement dit non. L'entreprise ne s'installera pas dans le quartier de Long Island, en face de Manhattan. Le projet devait créer 25 000 emplois. Mais des élus démocrates locaux et des habitants se sont mobilisés contre la venue du géant de la vente en ligne. Ils ont dénoncé les avantages fiscaux dont bénéficient l'entreprise et le rejet des syndicats. "Nous nous sommes battus pour ce en quoi nous croyons, pour nos valeurs new-yorkaises. Amazon n'a pas les mêmes valeurs", a ainsi indiqué Jimmy Van Bramer, le conseiller municipal de New York.

La crainte de l'augmentation des loyers

"Nous voulons des entreprises responsables, que les gens respectent la communauté et leurs employés. Amazon ne voulait pas", témoigne encore un homme. Les habitants craignaient l'augmentation des loyers et la saturation des transports. Mais tous ne sont pas du même avis. Amazon considère que cette opposition locale ne lui permettait pas de s'installer à New York dans de bonnes conditions.