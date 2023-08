Location de meublés touristiques pendant les JO 2024 : "Si les Dyonisiens peuvent profiter" de l'augmentation des prix, "c'est une bonne chose", estime le maire de Saint-Denis

A l'image d'Annecy et de Saint-Malo, le maire de Saint-Denis veut "plus de règles" pour mieux contrôler les locations de meublés touristiques mais voit dans les Jeux olympiques et paralympiques "une occasion exceptionnelle pour construire un revenu complémentaire".

"Si les Dyonisiens peuvent profiter" de l'augmentation des prix des meublés touristiques pendant les Jeux olympiques et paralympiques 2024, "c'est une bonne chose", estime Mathieu Hanotin, maire socialiste de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, sur franceinfo mardi 15 août. "A l'évidence, il va y avoir une très forte augmentation des prix et de la demande à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques", reconnaît l'élu. "On profite d'une occasion exceptionnelle, comme les JO, pour construire un revenu complémentaire."

"Le problème c'est quand il y a un détournement d'usage, quand un logement devrait être un logement, mais devient à 100% du temps de l'année un meublé touristique", explique Mathieu Hanotin. Il s'inquiète en particulier de la situation des logements neufs que "des personnes achètent uniquement pour les mettre en location de meublé touristique".

Les JO sont un "facteur d'opportunité"

A l'image d'Annecy et de Saint-Malo, le maire de Saint-Denis veut "plus de règles" pour mieux contrôler les locations de meublés touristiques. "Nous sommes en train de construire une réponse de contrôle, mais qui est assez lourde à mettre en place et ne s'invente pas du jour au lendemain", confie l'élu socialiste pour qui cette réglementation doit être "déconnectée de la question des Jeux olympiques et paralympiques". Selon lui, "les JO sont un facteur d'opportunité pour les citoyens et les citoyennes à condition que ça ne tourne pas non plus à l'arnaque pour les touristes".

La ville de Saint-Denis a noué un partenariat avec Paris 2024, qui a été élargi à France 2023 pour la Coupe du monde de rugby, pour lutter contre la prostitution. "Grâce à Paris 2024, on a pu financer une action de prévention de la prostitution à l'occasion des grands événements sportifs internationaux", explique Mathieu Hanotin. L'élu "souhaite, à l'occasion des JO, faire un partenariat avec Airbnb pour qu'il y ait de la prévention directement dans les appartements, parce qu'on sait que les hôtels et les Airbnb sont aussi un vecteur fort de prostitution à l'occasion d'événements sportifs internationaux".